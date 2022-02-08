В Азербайджане разработают Национальную стратегию искусственного интеллекта

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоялось первое заседание рабочей группы по технологиям Четвертой промышленной революции.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве экономики Азербайджана, на заседании под председательством исполнительного директора Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции Тамерлана Тагиева была проведена презентация в связи с принципами деятельности рабочей группы, возможностями расширения внедрения новейших технологий, работами по созданию Национальной стратегии искусственного интеллекта, интернета вещей (IoT), Big Data, их анализу и обработке, а также состоялись обсуждения.

Следует отметить, что рабочая группа по технологиям Четвертой промышленной революции была создана в целях изучения возможностей внедрения новейших технологий, формирования нормативно-правовой базы, дорожных карт, координации проектов, а также расширения сотрудничества с международными организациями в данной сфере. В рабочую группу входят представители 22 государственных структур, координация ее деятельности поручена Центру анализа и координации Четвертой промышленной революции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)