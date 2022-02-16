В казахстанской компании назвали планируемые инвестиции в производство

Экономика 16 февраля 2022 17:09 (UTC+04:00)
В казахстанской компании назвали планируемые инвестиции в производство
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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