В центре Баку откроется ярмарка в связи с праздником Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку планируется проведение ярмарок в связи с праздником Новруз, сообщает Trend.

Одна из них появится на улице Низами.

Места для продажи продукции на ярмарке организованы в соответствии с современными стандартами.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)