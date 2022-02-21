В Азербайджане дано поручение по стимулированию местных производителей продовольственных продуктов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане даны поручения по улучшению снабжения основными продовольственными продуктами.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня распоряжении премьер-министра Али Асадова о неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджане.

Согласно распоряжению, предусматриваются меры по улучшению снабжения внутреннего рынка продовольственными продуктами, входящими в состав минимальной потребительской корзины, а также стимулированию местных производителей данных продовольственных продуктов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)