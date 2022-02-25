Kapital Bank представит бизнесу решение мобильного POS-терминала - председатель правления

БАКУ /Trend/ - C 2022 года азербайджанский Kapital Bank представит бизнесу решение мобильного POS-терминала на платформе Android для смартфонов и планшетов.

Об этом сказал в пятницу председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев на конференции на тему "Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: на пути к добровольным действиям с помощью цифровой трансформации", сообщает Trend.

По его словам, с 2021 года корпоративные клиенты банка совершают большую часть операций на портале Kapital Bank.

"В 2020 году безналичный оборот клиентов Kapital Bank составил порядка 9,26 миллиона манатов, а в 2021 году - более 34,398 миллиона манатов. По наличным средствам эти показатели составили в 2020 году почти 70,339 миллиона манатов, а в прошлом году - свыше 266,357 миллиона манатов", - сказал Аллахвердиев.

Он отметил, что возврат НДС по Kapital Bank превысил 152,197 миллиона манатов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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