В партнерстве с Агентством по развитию МСБ Азербайджана будет определен победитель конкурса «Предприниматель года»

Экономика 28 февраля 2022 22:49 (UTC+04:00)
В партнерстве с Агентством по развитию МСБ Азербайджана будет определен победитель конкурса «Предприниматель года»

БАКУ /Trend/ - 10 марта станет известно имя победителя конкурса «Предприниматель года», который проводится компанией "EY Azerbaijan" в партнерстве с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ). В этом году участниками конкурса стали 9 компаний из Азербайджана: ATL Tech, ELAD, Fortune Trade, IDEA, JL Tech, Your Decor and Events, ZIRA Natural & Gourmet, Portmanat и платежная система YIĞIM. Одна из перечисленных компаний будет объявлена победителем и получит возможность представлять Азербайджан на международном конкурсе «Предприниматель года», сообщает в понедельник Trend.

Уже третий год подряд данный конкурс, организуемый в партнерстве с Агентством по развитию МСБ, проводится при финансовой поддержке банка ABB. Партнерами конкурса также являются компании Equita и AZPROMO.

Конкурс «Предприниматель года», учрежденный компанией EY, проводится с 1986 года. Это одна из самых престижных наград в мире бизнеса. Конкурс «Предприниматель года», целью которого является демонстрация успеха перспективных бизнесменов, организуется более чем в 60 странах, помимо Азербайджана. Цель программы EY «Предприниматель года» – поощрять предпринимательскую деятельность бизнесменов с высоким потенциалом, вдохновлять на их примере других.

Информация о компаниях, участвующих в конкурсе:

ATL Tech

"ATL Tech" - одна из крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в Азербайджане как по количеству сотрудников, так и по доходам. Компания предоставляет клиентам решения для колл-центра и программное обеспечение ERP (Системы планирования ресурсов предприятия). Цель "ATL Tech" состоит в том, чтобы сделать компании эффективными и доступными. Каждый день с помощью программного обеспечения "ATL" обрабатывается и управляется от 30 000 до 40 000 телефонных звонков. В "ATL" есть лаборатория искусственного интеллекта, которая позволяет распознавать речь на азербайджанском языке и преобразовывать ее в текст. "ATL" расширяет свою деятельность за пределами Азербайджана и в настоящее время обслуживает клиентов в Грузии, Великобритании и США. "ATL Tech" планирует стать региональным лидером в области разработки программного обеспечения.

ELAD

"ELAD" - компания, предоставляющая транспортные услуги с более чем 16-летним опытом работы в автомобильной отрасли. "ELAD" признана ответственным и надежным партнером на рынке автомобильных услуг. Компания предоставляет следующие услуги: услуги пассажирских перевозок (shuttle bus service), услуги трансфера из аэропорта и в аэропорт, встреча и перевозка гостей по городу и по стране, аренда автомобилей с водителем, эвакуация транспортных средств, переезд офисов и т.д. Компания также оказывает услуги по перевозке грузов. В настоящее время ELAD располагает широким спектром транспортных средств, которые позволяют клиентам решить любую задачу, связанную с транспортным обслуживанием.

Fortune Trade

"Fortune Trade" - является поставщиком и официальным дистрибьютором нескольких мировых брендов смазочных масел, фильтров, жидкостей различного назначения и продуктов AdBlue в Азербайджане. Удовлетворяет спрос как корпоративных, так и индивидуальных клиентов, предлагая широкий выбор промышленных, моторных, трансмиссионных масел, тормозных жидкостей, антифризов, фильтров. Кроме того, является основателем www.oilmarket.az - первой платформы, созданной для онлайн-продажи этих продуктов. “Fortune Trade” планирует начать производство смазочных материалов в Азербайджане в ближайшие годы и экспортировать продукцию азербайджанского бренда на мировой рынок. Компания планирует дальнейшее расширение клиентского портфеля за рубежом.

IDEA

Компания "IDEA" работает с 2003 года и занимается производством малых архитектурных форм из дерева и металла для общественных пространств и обеспечивает их практическое применение в строительных проектах. К производимым малым архитектурным формам относятся используемые в открытых пространствах скамьи, столбовые опоры, павильоны, перголы и др. элементы. В настоящее время в портфолио компании более 500 видов продукции. Продукция отличается высоким качеством и длительной гарантией и экспортируется в Катар, ОАЭ, Россию, Великобританию, а также в другие страны. IDEA — единственная компания в СНГ и на Ближнем Востоке, предлагающая столь широкий ассортимент. Цель IDEA – превратиться во всемирно известный бренд в своей отрасли и представлять Азербайджан.

JL Tech

Компания "JL Tech" работает в сфере "data"-технологий. С помощью "JL Tech" клиенты могут легко обрабатывать данные и использовать их более эффективно. Компания является крупнейшим поставщиком "Oracle" в регионе и имеет его статус «Золотой партнер» и «Партнер года». Наряду с Азербайджаном, "JL Tech" имеет представительства в Грузии и Украине. Кроме того, с января 2021 года у компании есть представительство в Турции, где она планирует расширять свою деятельность.

Portmanat

"Portmanat" - первая система электронных кошельков в Азербайджане. Компания предлагает решения B2B и B2C для клиентов. "Portmanat" — первая платформа, позволяющая интегрировать платежную систему в веб-сайты за очень короткое время (около 2 часов). "Portmanat" предоставляет клиентам услуги краткосрочных кредитов. Через другой продукт - "Portmanat Avans" сотрудники различных компаний могут получать определенную часть своей зарплаты досрочно. "Portmanat" планирует стать цифровым банком и выпускать собственные платежные карты.

YIĞIM Ödəniş Sistemi

Основанная в 2017 году платежная система "YIĞIM" предлагает компаниям высокотехнологичные платежные решения. Позволяет предпринимателям собирать платежи в короткие сроки через ряд платежных каналов (терминалы для оплаты наличными, приложения Mobile Banking, электронные кошельки). Бренд также выступает в качестве процессинговой службы. Система предлагает компаниям широкий спектр функциональных решений для приема платежей банковскими картами на их сайтах и ​​в мобильных приложениях. Платежная система "YIĞIM " имеет сертификат «PCI DSS Level 1», который позволяет хранить и обрабатывать информацию карт. Используемое программное обеспечение полностью принадлежит бренду "YIGIM". Эксклюзивные решения, гибкость и профессиональный подход привели к тому, что более 200 компаний доверились платежной системе "YIĞIM " для наличных и безналичных расчетов. Среди них такие международные компании, как Wolt, Bolt, Maxim, такие известные бренды, как "Absheron Group", отели "PMD Hospitality", "189", "Optimal Electronics", "Music Gallery". Предоставляемые услуги можно считать уникальными не только в Азербайджане, но и в других странах. По этой причине существующие клиенты компании пригласили систему «YIGIM» к сотрудничеству в Грузии, Казахстане и Центральной Азии, чтобы воспользоваться этими услугами. В 2022 году компания планирует оказывать услуги как минимум в двух зарубежных странах.

Your Decor and Events

Компания "Your Decor and Events" основана в 2018 году. Компания предлагает своим клиентам различные услуги по организации и проведению мероприятий, рекламу, брендированную продукцию, VIP-подарки и т.д. Компания "Your Decor and Events" известна не только в Азербайджане, но и в Канаде, США и странах Европы. Компания принимала участие в организации ряда национальных и международных мероприятий. "Your Decor and Events" помогает клиентам правильно организовать мероприятия и реализовать идеи, которые они хотят воплотить в жизнь.

ZIRA Natural & Gourmet

"ZIRA Natural & Gourmet", представляя премиум и люксовый сегменты рынка, является национальным брендом, производящим варенья, джемы, соусы и овощные закуски. Основной концепцией компании "ZIRA" является производство высококачественной продукции, демонстрирующей богатые сельскохозяйственные и гастрономические традиции страны, и продвижение Азербайджана на мировой арене в сфере продуктов питания премиум-класса. Основное требование к продукции – натуральное выращивание сырья. Вот почему все ингредиенты поставляются в небольшом количестве местными фермерами, которые не используют химикаты. Компания экспортирует свою продукцию в зарубежные страны, в основном в Россию, Казахстан, Беларусь и Украину, а также на нетрадиционные для азербайджанской продукции рынки, такие как Япония и США.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов покоряет Балканы - мировые рекорды (ФОТО)
Азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов покоряет Балканы - мировые рекорды (ФОТО)
В Баку рассказали о туристическом потенциале Индии (ФОТО)
В Баку рассказали о туристическом потенциале Индии (ФОТО)
&quot;Непутевые заметки&quot; российского телеканала: неповторимая атмосфера Баку и полеты на параплане в Шахдаге (ВИДЕО)
"Непутевые заметки" российского телеканала: неповторимая атмосфера Баку и полеты на параплане в Шахдаге (ВИДЕО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата США 23:38
Украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС - глава Еврокомиссии Европа 23:37
Ряд европейских стран поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС Европа 23:34
Турция не будет пропускать через проливы военные корабли Турция 23:16
Страны-члены ЕС полны решимости увеличить поддержку Украины на двустороннем уровне Европа 23:13
В Азербайджане предложено досрочное назначение пенсии вдовам военнослужащих Общество 23:11
ЕС вводит санкции против Пескова и крупнейших российских бизнесменов Европа 23:05
Торги газом в Европе закрылись на отметке около $1 130 за 1 тыс. куб. м Европа 22:54
В партнерстве с Агентством по развитию МСБ Азербайджана будет определен победитель конкурса «Предприниматель года» Экономика 22:49
В МИД озвучили число граждан Азербайджана, покинувших Украину Политика 22:35
ПРООН продолжит поддерживать устойчивый рост экономики Грузии Грузия 22:28
Twitter будет помечать информацию из российских государственных СМИ Россия 22:26
Сын… - в Баку презентован фильм о пропавшем без вести добровольце первой Карабахской войны (ФОТО) Культура 22:19
Shell выходит из СП в России и прекращает инвестиции в «Северный поток-2» Россия 22:11
УЕФА объявил о прекращении сотрудничества с "Газпромом" Россия 22:10
Мультимодальные перевозки становятся дешевле (Эксклюзив) Экономика 22:00
Мэр Броваров объявил об авианалете на город и 6 пострадавших Европа 21:39
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в любых соревнованиях Россия 21:39
Турция воспользуется полномочиями, данными стране Конвенцией Монтрё - Эрдоган Турция 21:35
Венгрия отказалась помогать Украине Европа 21:33
Россия заявила решительный протест США Россия 21:25
Текущий февраль стал в Азербайджане самым теплым за последние 70 лет Общество 21:22
Финляндия объявила об отправке в Украину оружия и боеприпасов Европа 21:12
Турция продолжает тесный диалог как с Россией, так и с Украиной - Эрдоган Турция 21:07
В Киеве прогремел мощный взрыв Европа 21:06
Люди стояли в слезах... Украинцы представили в Баку премьеру "Дети, которые не выросли" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 21:01
Делегации Украины и России договорились продолжить переговорный процесс - Мединский Россия 20:56
Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС Европа 20:47
Завершились переговоры между делегациями Украины и России В мире 20:40
Азербайджанский банк модернизирует пункты обслуживания Финансы 20:38
Казахстанское АО нацелено продолжить поддержку инвесторам из Азербайджана Казахстан 20:14
В Азербайджане утверждены новый Устав и структура "Азеркосмос" Экономика 20:03
Структура ООН о возможности проведения дискуссии по ВИЭ в Туркменистане Энергетика 19:50
Продолжается эвакуация азербайджанских водителей из Украины Общество 19:29
Назван показатель роста экспорта Азербайджана Экономика 19:22
Обнародован прогноз погоды на март в Азербайджане Общество 18:46
В ЕС обсудят экстренную синхронизацию энергосистем Украины и Европы Энергетика 18:29
Назван объем внешнеторгового оборота Турции за январь Турция 18:15
В Азербайджане возросли платежи иностранцев посредством банковских карт Финансы 18:10
10 азербайджанских студентов вывезены из Киева Общество 18:05
Nar продолжает поддерживать проект “Построй свое будущее!” (ФОТО) ИКТ 18:01
С начала переговоров России и Украины прошло 3 часа Россия 18:01
Стоимость экспортных заказов из Азербайджана на платформе Azexport сократилась за год Экономика 17:58
Узбекистан за год увеличил импорт товаров и услуг Узбекистан 17:45
Грузия сократила импорт дизтоплива из Турции Энергетика 17:42
Мой Азербайджан – стартовал конкурс для детей и молодежи Культура 17:36
Товарооборот Узбекистана со странами СНГ вырос за год Узбекистан 17:36
США запретили своим гражданам проводить операции с Центробанком России США 17:29
Путин поручил сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне Россия 17:15
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:11
В Азербайджане выявлены еще 369 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 090 человек Общество 17:07
Турция в информационной войне по Украине будет стоять за правду - Фахреттин Алтун Политика 17:05
Будет подготовлен порядок финансирования обучения азербайджанской молодежи в зарубежных вузах Общество 17:01
Госдеп США объявил о приостановке работы посольства в Минске США 16:54
В Костёле Святого Сальвадора в Праге прошел вечер, посвященный геноциду в Ходжалы и Лидице (ВИДЕО, ФОТО) Социум 16:41
Снижение долговой нагрузки Азербайджана позитивно для его суверенных рейтингов - Газпромбанк Экономика 16:35
В Казахстане продолжается работа по диверсификации экономики (Эксклюзив) Бизнес 16:30
Обнародован топ-10 азербайджанских компаний-крупнейших экспортеров ненефтяной продукции Экономика 16:25
В Узбекистане обнародован объем экспорта за январь Узбекистан 16:19
НПЗ STAR увеличил импорт нефти Энергетика 16:18
В Генштабе ВС Украины заявили, что противник пытается получить контроль над Киевом Европа 16:16
Назван экспорт ведущих госкомпаний Азербайджана в ненефтяном секторе Транспорт 16:16
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу поблагодарил Азербайджан Политика 16:11
В Азербайджане предложено оформить документы на незаконно построенные дома Общество 16:08
Туркменистан организовал избирательные участки за рубежом в связи с президентскими выборами Бизнес 16:04
В Азербайджане предложено создание системы "единой парковочной карты" Общество 15:57
SOCAR Polymer увеличила экспорт продукции по итогам января 2022 г. Экономика 15:55
Обнародованы доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг ИКТ 15:39
Названа сумма сделок по итогам торгов на туркменской бирже за неделю Бизнес 15:39
Назван экспорт азербайджанского газа в Турцию Энергетика 15:35
Хакеры взломали сайты целого ряда российских СМИ Россия 15:34
В Баку пройдут 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике Общество 15:34
Buta Airways отменяет пассажирский рейс по маршруту Баку-Киев-Баку, запланированный на 3 марта Общество 15:29
В Беларуси начались переговоры России и Украины (ФОТО/ВИДЕО) Европа 15:20
Азербайджан представил свою продукцию на выставке в Мекке Бизнес 15:14
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 15:11
МИД Ирана подготовил черновик соглашения по ядерной сделке Ядерная программа 15:07
TAP может превратить Италию в ключевой узел сети газовой инфраструктуры Энергетика 15:02
На прошлой неделе от мин очищено около 95 га освобожденных территорий Азербайджана Общество 15:01
Названы прямые зарубежные инвестиции в экономику Казахстана по итогам 2021 г. (Эксклюзив) Бизнес 14:58
Украина подает заявку на вступление в ЕС по упрощенной процедуре - Шмыгаль Европа 14:52
Чувство безумной радости и гордости – Фуад Ибрагимов о выступлении с Гидон Кремером (ФОТО) Культура 14:45
Глава ИВ Гейчайского района Азербайджана освобожден от должности Политика 14:44
Трагедия женщины, которая оказалась в плену во время Ходжалинского геноцида (ФОТО) Культура 14:42
Азербайджанская продукция демонстрировалась на выставке в Саудовской Аравии (ФОТО) Экономика 14:33
Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне - Севиль Микаилова в эфире израильского телевидения (ВИДЕО) Политика 14:28
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 14:25
На суде в Баку прокурор потребовал наказания для двух армян, обвиняемых в терроризме в Кяльбаджаре Общество 14:22
Песков: РФ сожалеет, что переговоры с украинской делегацией не начались на сутки раньше Россия 14:20
Путин проведет совещание по экономическим вопросам Россия 14:06
Члены Международного центра Низами Гянджеви призывают к диалогу между Россией и Украиной Общество 14:03
Страны ОПЕК+ не проводили экстренных совещаний по ситуации на рынке нефти Арабские страны 14:01
Зеленский заявил, что некоторые осужденные с боевым опытом освобождаются Европа 13:57
Выделены средства на строительство автомобильной дороги в Геранбое Политика 13:53
Азербайджанское пароходство расторгло договоры на перевозку грузов в направлении Азовского и Черного морей Транспорт 13:35
При стрельбе в Харькове пострадали трое водителей-азербайджанцев – ассоциация Общество 13:29
МГИМО и Азербайджанская госакадемия физической культуры и спорта подписали соглашение о сотрудничестве Общество 13:23
В МИД Азербайджана назвали сроки очередной эвакуации покинувших Украину соотечественников Общество 13:17
Азербайджанцы эвакуированы из наиболее опасных районов Харькова на границу с Польшей - консульство Политика 13:12
В Ташкенте состоится Международная конференция высокого уровня по региональному сотрудничеству государств Центральной Азии в борьбе с терроризмом Узбекистан 13:06
Все новости