SOFAZ обнародовал продажи валюты по итогам февраля 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) продал на валютных аукционах в феврале 2022 года 371,2 миллиона долларов США по сравнению с 727 миллионами долларов в январе, сообщает в среду Trend со ссылкой на SOFAZ.

Таким образом, Государственный нефтяной фонд Азербайджана сократил продажу валюты почти наполовину (49,9 процента).

Отметим, что SOFAZ создан в 1999 году и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, его средства могут быть использованы для строительства и реконструкции стратегически важных инфраструктурных объектов, а также для решения важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на второе марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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