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Официальный курс маната к мировым валютам на 17 мая

Экономика Материалы 17 мая 2022 09:21
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 мая

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 мая 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7751 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7751

1 австралийский доллар

AUD

1,1913

1 аргентинский песо

ARS

0,0144

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3359

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1054

100 южнокорейских вон

KRW

0,1331

1 чешская крона

CZK

0,0718

100 чилийских песо

CLP

0,1982

1 китайский юань

CNY

0,2507

1 датская крона

DKK

0,2385

1 грузинский лари

GEL

0,5714

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0219

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0987

100 индонезийских рупий

IDR

0,0116

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1693

1 швейцарский франк

CHF

1,6969

1 израильский шекель

ILS

0,5022

1 канадский доллар

CAD

1,3253

1 кувейтский динар

KWD

5,5384

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0204

100 ливанских фунтов

LBP

0,1124

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3867

1 мексиканский песо

MXN

0,0849

1 молдавский лей

MDL

0,0897

1 египетский фунт

EGP

0,0930

1 норвежская крона

NOK

0,1746

100 узбекских сомов

UZS

0,0152

1 польский злотый

PLN

0,3814

1 российский рубль

RUB

0,0265

1 сингапурский доллар

SGD

1,2226

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2661

1 турецкая лира

TRY

0,1087

1 тайваньский доллар

TWD

0,0572

1 таджикский сомони

TJS

0,1362

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0578

100 японских йен

JPY

1,3137

1 новозеландский доллар

NZD

1,0770

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