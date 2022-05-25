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На Каспии возобновилось судоходство

Экономика Материалы 25 мая 2022 20:14
На Каспии возобновилось судоходство

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня суда, входящие в состав морского флота ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO), возобновили деятельность в акватории Каспия.

Об этом сообщил в среду в ответ на запрос Trend глава пресс-службы ASCO Мехман Мехдиев.

По его словам, в случае ветреной погоды судам отправляется предупреждение о принятии превентивных мер безопасности.

«В такие дни обеспечивается заход судов в безопасные места, служащие для укрытия от непогоды», - сказал Мехдиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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