На Каспии возобновилось судоходство

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня суда, входящие в состав морского флота ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO), возобновили деятельность в акватории Каспия.

Об этом сообщил в среду в ответ на запрос Trend глава пресс-службы ASCO Мехман Мехдиев.

По его словам, в случае ветреной погоды судам отправляется предупреждение о принятии превентивных мер безопасности.

«В такие дни обеспечивается заход судов в безопасные места, служащие для укрытия от непогоды», - сказал Мехдиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)