Продолжается капремонт автодороги Баку-Губа-госграница с РФ (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает быстрыми темпами работы по ремонту 66-километрового участка автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией.

Как сообщили Trend в госагентстве, в ходе работ удаляются деформированные участки проезжей части и непригодный грунт с глубины до 2,5 метра. Затем насыпается и уплотняется новый грунт. Проводятся работы по строительству нового дорожного основания.

После завершения земляных работ планируется уложить на участок дороги новое асфальтобетонное покрытие необходимой толщины.

Учитывая интенсивность движения на автодороге, работы ведутся поэтапно. В районе проведения работ полностью ограничивается движение транспорта, обеспечивается двухстороннее движение по одной из полос автодороги, принимаются дополнительные меры безопасности, наносится соответствующая разметка и устанавливаются временные дорожные знаки, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)