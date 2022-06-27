Азербайджан готов внести вклад в диверсификацию поставок газа в Европу - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выразил готовность внести свой вклад в дальнейшую диверсификацию поставок газа в Европу и готов увеличить свои поставки.

Как передает Trend, об этом сказал посол Азербайджана в Греции Анар Гусейнов на конференции Международного центра черноморских исследований (ICBSS) и Центра анализа международных отношений Азербайджана на тему "Энергетическая безопасность в Европе: текущая ситуация, вызовы и будущие возможности".

"В январе 2021 года Азербайджан совместно с международными партнерами завершил реализацию проекта "Южный газовый коридор", который в значительной степени будет способствовать диверсификации энергоресурсов на европейском рынке", - сказал Гусейнов.

По его словам, экспорт газа из Азербайджана в 2021 году достиг 22 миллиардов кубометров. В этом году планируется увеличить экспорт газа до 24 миллиардов кубометров с потенциалом дальнейшего роста в 2023 году, отметил дипломат.

Посол добавил, что с 1994 года Азербайджан достиг успехов не только в стабилизации собственной экономики, но и стал надежным энергетическим партнером.

Такие проекты, как Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, различные нефтепроводы способствовали не только энергетической безопасности, но и укреплению отношений Азербайджана с Турцией и Грузией, отметил Гусейнов.