Азербайджан и Иран обсудили перспективы развития связей в сфере туризма (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 июня состоялась встреча председателя Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуада Нагиева и министра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Сейеда Заргами.

Как сообщили Trend в госагентстве, на встрече, состоявшейся в рамках 11-й сессии министров туризма стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), были обсуждены перспективы развития туристических связей между Азербайджаном и Ираном, возможности дальнейшего сотрудничества.

Нагиев подчеркнул важность обмена опытом в сфере туризма между двумя странами, отметив, что Иран входит в топ-3 стран по количеству граждан, посещающих Азербайджан.

Он выразил надежду на то, что число туристов из Ирана в Азербайджан в скором времени достигнет допандемических показателей на фоне быстрого восстановления сферы туризма.

Заргами, в свою очередь, отметил, что наличие глубоких исторических и культурных связей между двумя странами играет важную роль в развитии сотрудничества в сфере туризма.

На встрече состоялся обмен мнениями о важности реализации подписанного между Азербайджаном и Ираном документа о расширении сотрудничества в сфере туризма, упрощении визовых и погранично-пропускных процедур.

Нагиев пригласил Заргами посетить культурную столицу Азербайджана - Шушу, а тот, в свою очередь, пригласил главу азербайджанского госагентства посетить Иран.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)