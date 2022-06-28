Самир Шарифов внес ясность в заложенную цену на нефть в госбюджете-2022

БАКУ /Trend/ - В результате внесения изменений в госбюджет Азербайджана на 2022 год цена на нефть в нем будет заложена на уровне 85 долларов США за баррель.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения изменений в госбюджет на 2022 год на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, подобная цена на нефть считается приемлемой.

«Здесь предлагалось снизить цену на нефть в госбюджете до 75 долларов с учетом рисков. Отмечу, что за пять месяцев 2022 года средняя экспортная цена одного барреля сырой нефти марки Azeri Light составила 106,3 доллара. С учетом средств, поступивших в течение пяти месяцев, и средств, которые будут поступать в течение следующих семи месяцев, разумнее исходить из средней цены на баррель нефти на уровне 85 долларов», - сказал Шарифов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)