Реконструируются электросети в ряде сел Товуза (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азеришыг» продолжает проводить работы по реконструкции во всех регионах Азербайджана.

Как сообщили Trend в ОАО, реконструируются электросети в поселках Гарадаш и Сафарли Товузского района.

Работы по реконструкции проводятся согласно соответствующим поручениям Президента Ильхама Алиева и в рамках инвестиционного проекта, реализуемого ОАО.

В рамках реконструкции в селе Гарадаш (83 абонента) будет установлено пять трансформаторных пунктов, обновлено около 13 километров ЛЭП напряжением 10 кВ и более 11 километров ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

В селе Сафарли (95 абонентов) будет установлено четыре трансформаторных пункта, заменено более 17 километров линий электропередачи напряжением 10 кВ и свыше 14 километров ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

Кроме того, аналогичные работы ведутся в селах Гандаллар и Папагчылар Товузского района.

После завершения реконструкции в четырех селах будет обеспечено качественное и бесперебойное электроснабжение 359 абонентов, говорится в сообщении.

Напомним, что инвестиционный проект ОАО охватывает более 100 сел во всех регионах Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)