В Азербайджане изменилась цена на бензин AI-95

БАКУ/Trend/- В Азербайджане выросла стоимость бензина марки AI-95, сообщает Trend.

Бензин премиум-класса AI-95 подорожал на 0,4 маната. Таким образом, новая цена этого продукта составит два маната.

Причиной роста стоимости бензина стало повышение цен на мировых рынках. Бензин AI-95 не производится в Азербайджане, а импортируется из-за рубежа.

Хотя цены на нефть на мировом рынке выросли примерно на 65 процентов с сентября 2021 года, стоимость бензина марки AI-95 в Азербайджане оставалась на стабильном уровне. Для сравнения отметим, что с сентября 2021 года цена бензина марки AI-95 в Турции выросла в 3,2 раза, а с начала 2022 года – на 93,2 процента. С марта 2022 года стоимость этой марки бензина выросла на 77,8 процента в России, на 34,8 процента - в Грузии, на 10 процентов - в Казахстане, на 51,7 процента - в Турции. В США, которые являются крупнейшим в мире производителем нефти, цена бензина премиум-класса выросла с сентября 2021 года на 57,7 процента - до 1,33 доллара за литр. Это самый высокий уровень цен в истории страны. По состоянию на март 2022 года цена реализации бензина марки AI-95 у европейских производителей нефти - Норвегии и Великобритании выросла на 22,7 и 25,3 процента соответственно.

Цена на бензин марки AI-92 в Азербайджане регулируется Тарифным (ценовым) советом. Цены на другие марки бензина зависят от их стоимости на рынке. При этом подорожание бензина марки AI-95 никак не повлияет на стоимость товаров в стране, так как перевозчики используют дизтопливо и бензин AI-92. Местным бензином заправляется и общественный транспорт, и машины грузоперевозчиков, и частные авто, и автомобили различных служб. Бензин AI-95 используют автомобили высокого класса, которых в стране в разы в меньше.