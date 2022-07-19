...
  1. Главная
  2. Экономика

Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион

Экономика Материалы 19 июля 2022 13:46
Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 19 июля Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным регулятора, спрос на аукционе составил 21,2 миллиона долларов и был полностью удовлетворен.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости