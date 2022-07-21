Польша обсудит возможности поставок газа из Азербайджана - депутат Европарламента (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В условиях нынешнего энергетического кризиса, с которым сталкивается ЕС, Азербайджан выступает в качестве надежного поставщика энергоресурсов.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend член комитета по транспорту и туризму Европарламента Томас Пареба.

"ЕС совершил много ошибок, оказавшись в полной зависимости от российских энергоносителей, и теперь пришло время изменить ситуацию. Азербайджан - отличный выбор в качестве надежного партнера. Польша, к счастью, предвидела ситуацию, с которой столкнулся ЕС. В 2015 году мы приступили к строительству новых трубопроводов для сжиженного природного газа, в основном из Дании и Норвегии. Мы также построили газопорт. Сегодня Польша - единственная страна в ЕС, полностью независимая от поставок из России. Так что это хороший пример диверсификации поставок. Получение газа из Азербайджана - это абсолютно уникальная возможность. Имея "Южный газовый коридор", мы можем легко соединить Польшу как с нашим Балтийским трубопроводом, так и с газовым портом", - сказал Пареба.

Депутат отметил, что он как президент аналитического центра New Direction планирует обсудить этот вопрос с Азербайджанским центром анализа международных отношений (AIR Center).

По словам парламентария, ЕС также решительно поддерживает усилия Азербайджана по развитию сектора ВИЭ.

Сфера возобновляемых источников энергии, в частности, солнечная и ветровая энергетика, является очень популярной отраслью производства в Польше, отметил он.

Депутат подчеркнул, что в Азербайджане его впечатлили масштабы инноваций и разработок в этой сфере.

"Я впервые в Баку и действительно впечатлен тем, как развивается Азербайджан и его столица. Это многообещающий путь. Баку также очень дорог моему сердцу. Позвольте мне напомнить о наследии польских архитекторов в развитии Баку. Такие архитекторы, как Казимеж Скоревич, Юзеф Плошко и Евгений Скибинский, оставили свой след в проектировании красивых зданий в Баку. Кроме того, есть роман польского писателя Стефана Жеромского под названием "Грядущая весна". В нем рассказывается история молодого поляка, который находит в Баку спокойную жизнь. Польско-азербайджанские отношения на протяжении многих лет продолжают оставаться тесными и дружественными", - сказал Пареба.

Он также рассказал о своем посещении Карабаха.

"Я был потрясен, когда увидел масштабы разрушений в Карабахе. Армянское присутствие на протяжении 30 лет превратило Карабах в регион-"призрак" с разрушенными домами, городами и селами. Самая удручающая проблема - это миллионы установленных там мин, которые еще больше усложняют восстановительные работы. Я думаю, что каждый должен своими глазами увидеть масштабы совершенных армянами разрушений. Лично для меня это был очень эмоциональный визит, так как Польша точно так же была полностью разрушена в результате Второй мировой войны", - сказал Пареба.

По словам депутата, было много оптимистичных и обнадеживающих переговоров с представителями правительства Азербайджана относительно планов и идей по восстановлению Карабаха.

"Например, существует много возможностей для развития транспортного сообщения. Я посетил недавно построенный аэропорт в Физули и ознакомился с проектами двух других аэропортов в Карабахе. Действительно, впечатляет, как быстро эти проекты воплощаются в жизнь", - сказал Пареба.

Депутат также отметил, что транспортное сообщение имеет решающее значение с точки зрения восстановления Карабаха, а также для Азербайджана в целом.

"Азербайджан, в частности, через Зангезурский коридор, мог бы подключиться к трассе Via Carpatia. Это сеть автомобильных дорог, соединяющая Литву, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Грецию и Турцию, которую планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году. Это создаст возможность для соединения Азербайджана с Европой посредством альтернативной автодороги", - сказал Пареба.

Депутат отметил, что Азербайджан является для Польши очень важным деловым партнером.

"Азербайджан уникален с точки зрения наличия органических продуктов питания, в отличие от ЕС. Если Азербайджану удастся сохранить продукты питания, не содержащие ГМО, то он станет очень ценным партнером не только для Польши, но и для всей Европы. Азербайджанские органические продукты питания могут поставляться в Европу. Также важно обмениваться опытом, знаниями и ноу-хау между Польшей и Азербайджаном. Кроме того, Польша может предложить свои современные технологии в этой сфере", - сказал он.

По словам парламентария, электронная коммерция также является перспективным сектором для польских компаний в Азербайджане.

"Я целиком и полностью поддерживаю азербайджано-польское сотрудничество в сфере образования. Партнерство между азербайджанскими и польскими университетами может быть более прочным, и я буду поощрять своих коллег поднимать этот вопрос. Важно работать для налаживания контактов между людьми с учетом культурных различий. Сектор туризма также очень важен в этом отношении. С запуском польской авиакомпанией LOT прямых рейсов из Варшавы в Баку это сотрудничество будет расширяться", - сказал Пареба.

"В целом сегодня для нас это прекрасный момент, чтобы укрепить наше сотрудничество. Как польский парламентарий я приложу усилия для укрепления сотрудничества между польским и азербайджанским бизнесом. Между нашими правительствами уже существует постоянный контакт. Азербайджан является очень важным партнером для Польши, и нет никаких сомнений в том, что лояльное сотрудничество станет беспроигрышной политикой для обеих сторон", - заключил он.

Twitter: @mariiiakhm