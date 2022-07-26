Микаил Джаббаров рассказал о мерах по борьбе с теневой экономикой

БАКУ /Trend/ - Одним из наиболее всеобъемлющих шагов по борьбе с теневой экономикой в Азербайджане стала реформа в сфере заработной платы.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров в эфире Азербайджанского телевидения (AZTV).

"В рамках этой реформы государство приняло решение об освобождении доходов от заработной платы работников частного ненефтяного сектора от подоходного налога сроком на семь лет. Это решение способствовало повышению прозрачности и подотчетности среди работодателей и работников», - сказал Джаббаров.

По его словам, системным шагом в этом направлении является внедрение онлайн-касс и параллельный запуск программы ƏDV geri al.

"Налоговые поступления являются одним из основных показателей измерения теневой экономики. Так, в первом полугодии 2022 года налоговые поступления от ненефтяного сектора в Азербайджане выросли на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом налоговые поступления от ненефтяного сектора в первом полугодии 2022 года равны объему налоговых поступлений в 2017-2018 годах, что отражает объем работы, проделанной в этом направлении", - сказал Джаббаров.