В селе Агалы Зангиланского района начали предоставлять услуги Службы ASAN (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Агалы Зангиланского района приступил к работе Центр государственных услуг.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, при помощи установленного в центре киоска Службы ASAN обеспечен удобный доступ жителей Агалы к государственным услугам.

Так, сотрудники Службы ASAN оказывает жителям определенные онлайн-услуги на месте, а по другим видам услуг обращения принимаются при помощи мобильной Службы ASAN.

4 августа госагентство командировало в Зангиланский район оперативную мобильную группу.

Для определения потребностей населения села Агалы в необходимых документах по государственным услугам мобильная группа организовала опросы по 46 адресам.

В результате опросов была выявлена необходимость в выдаче и замене удостоверения личности 30 гражданам, общегражданских паспортов - 3 лицам, водительского удостоверения - одному гражданину.

Мобильная служба ASAN в соответствии с потребностями будет оказывать соответствующие услуги 9 августа.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)