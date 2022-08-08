Латвия видит потенциал плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в секторе ВИЭ - министерство

БАКУ /Trend/ - Латвия видит потенциал плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в секторе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел Латвии.

"Обеспечение инвестиций в устойчивые энергетические мощности, в частности, в генерацию электроэнергии из энергии ветра и солнца, рассматривается в качестве стратегического приоритета в сотрудничестве с Азербайджаном. Существует огромный потенциал в области исследований и разработок, передачи знаний и технологического обмена, а также разработки солнечных установок", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что Латвия разделяет общеевропейские цели по сокращению выбросов и достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Роль природного газа во внутреннем энергобалансе Латвии за последнее десятилетие снижалась из-за рыночных, технологических и региональных факторов. Основными ВИЭ в Латвии являются биомасса и энергия воды (ГЭС), отметили в министерстве.

При этом Латвия приветствует новое газовое соглашение, подписанное между Европейским союзом и Азербайджаном 18 июля 2022 года, о поставках 20 миллиардов кубометров природного газа в ЕС ежегодно к 2027 году, подчеркнули в МИД.

"Правительство Латвии согласилось прекратить закупку и использование российского природного газа с 1 января 2023 года. Это решение является исторической вехой на пути укрепления энергетической безопасности и независимости Латвии. Поиск альтернативных поставок газа в ЕС и диверсификация источников энергии для противодействия негативным последствиям событий в Украине являются главными приоритетами в повестке дня правительства Латвии", - добавили в министерстве.

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