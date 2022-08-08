В Азербайджане в отношении одной из компаний возбуждено дело за недобросовестную конкуренцию

БАКУ /Trend/ - В Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики поступил запрос от ООО "Delivery Azerbaijan" в связи с недобросовестной конкуренцией со стороны ООО "Bolt Services AZ".

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Госслужбу, в связи с этим проведено соответствующее расследование и в отношении ООО "Bolt Services AZ" возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что компания, нарушив требования законодательства, оказала неправомерное влияние на принятие хозяйственных решений другими субъектами рынка, действующими на этом же рынке или желающими выйти на этот рынок.

Государственная служба дала ООО "Bolt Services AZ" обязательные к исполнению указания в целях предупреждения и устранения допущенных случаев недобросовестной конкуренции, а также наложила на предприятие соответствующие финансовые санкции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)