Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 августа снизилась на 3,58 доллара относительно предыдущего показателя и составила 94,61 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 3,6 доллара – до 93,04 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,07 доллара, составив 72,38 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 августа понизилась на 5,26 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 97,62 доллара за баррель.

Официальный курс на 16 августа составляет 1,7 AZN/1 USD.