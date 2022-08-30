Город Лачин, села Забух и Сус обеспечены электроэнергией (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 26 августа с переходом города Лачин, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, были начаты неотложные работы по обеспечению указанных территорий электричеством в кратчайшие сроки.

Как сообщает Trend, "Азерэнержи" непрерывно проводило работы по первичному восстановлению полностью разрушенной армянами действующей подстанции в городе Лачин, ввозило на территорию трансформаторы, необходимое оборудование и технику, и в течение всего 4 суток создало сеть, связанную с энергосистемой страны.

В результате город Лачин, села Забух и Сус обеспечены электроэнергией.

(Перевод: Нубар Кулузаде)