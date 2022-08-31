Центробанк Азербайджана снизит границы процентного коридора

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении с первого сентября нижней границы процентного коридора на 2,25 процента - с 6,25 до четырех.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе регулятора, это создаст возможность для формирования сбалансированных процентных ставок на финансовом рынке страны.

"Мы поставили задачу постепенно приблизить межбанковские процентные ставки к процентному коридору, не допуская резких колебаний процентных ставок на различных сегментах финансового рынка. В зависимости от макроэкономической ситуации и ситуации на межбанковском рынке, а также последствий введения новых инструментов на различные сегменты финансового рынка пределы процентного коридора ЦБ будут снижаться", - говорится в сообщении регулятора.

Отметим, что по состоянию на 31 августа учетная ставка равна 7,75 процента, верхний и нижний коридоры - 9,25 и 6,25 процента соответственно.