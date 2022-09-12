MUSIAD готовится к самой важной торговой выставке в Турции - Махмуд Асмалы

БАКУ /Trend/ - MUSIAD EXPO, которая является одной из самых важных торговых выставок в Турции и регионе и проводится каждые два года Ассоциацией независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD), в 19-й откроется для посетителей 2-5 ноября.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил TurkicWorld председатель правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции Махмут Асмалы.

Он отметил, что в выставке, которая пройдет в Стамбульском выставочном центре TÜYAP, ожидается участие более 100 тысяч участников и посетителей из 124 стран. Также ее посетят многие влиятельные предприниматели, инвесторы и бизнесмены.

«В этом году наша цель - принять более 100 тысяч участников из 124 стран. К нашей выставке присоединились серьезные участники из стран Европы, Азии и Африки. Квалифицированные компании из многих стран, таких как Азербайджан, Россия, Катар, Саудовская Аравия, Марокко, Индонезия, Нигерия, Пакистан, Иран и Алжир, также примут участие в MUSIAD EXPO», - сказал Асмалы.

Он отметил, что в рамках выставки будет проведена встреча послов стран D8, которая коснется работы, проделанной в сфере коммерческой дипломатии.

По словам Асмалы, MUSIAD EXPO внесет непосредственный вклад в реализацию целей Турции на 2023 год.

«MUSIAD EXPO предоставляет Турции прекрасную возможность достичь цели экспорта в размере 300 миллиардов долларов в 2023 году. На прошлых выставках был произведен вклад в экономику с торговлей на миллиард долларов. На этой выставке мы стремимся внести максимальный вклад в экономику нашей страны в реализации целей на 2023 год», - добавил он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)