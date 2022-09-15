В Азербайджане прошел аукцион по вводу в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прошел очередной аукцион по вводу в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых, передает Trend в четверг со ссылкой на министерство экономики.

В сообщении ведомства отмечается, что на торги был выставлен участок базальтового месторождения "Чайкенд" площадью 10,8 га в Гёйгёльском районе.

При стартовой цене в 354 800 манатов участок был приобретен за 3 000 000 манатов.

Аукционы, связанные с вводом в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых, создают новые возможности для предпринимателей, работающих в этой сфере, говорится в сообщении.