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Азербайджан и Румыния обсудили сотрудничество в сфере “зеленой” энергетики

Экономика Материалы 22 сентября 2022 16:44 (UTC +04:00)
Азербайджан и Румыния обсудили сотрудничество в сфере “зеленой” энергетики

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - У Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии большие перспективы партнерства в секторе “зеленой” энергетики.

Как передает Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в Twitter.

“С моим коллегой, министром энергетики Румынии Вирджилом Попеску мы обсудили приоритеты энергетического сотрудничества, такие как поставки газа из Азербайджана и транспортировка “зеленой” энергии по Черноморской подводной линии электропередачи”, - говорится в публикации.

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