Азербайджан и Румыния обсудили сотрудничество в сфере “зеленой” энергетики

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии большие перспективы партнерства в секторе “зеленой” энергетики.

Как передает Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в Twitter.

“С моим коллегой, министром энергетики Румынии Вирджилом Попеску мы обсудили приоритеты энергетического сотрудничества, такие как поставки газа из Азербайджана и транспортировка “зеленой” энергии по Черноморской подводной линии электропередачи”, - говорится в публикации.