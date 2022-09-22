Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают внешний госдолг более чем в 7 раз

БАКУ /Trend/ - Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 2,7 миллиарда долларов.

Об этом было сказано на расширенном заседании Кабинета министров, посвященном обсуждению проектов государственного и сводного бюджетов на 2023 год, а также показателей сводного бюджета на следующие три года, сообщает в четверг Trend.

Было отмечено, что стратегические валютные резервы страны достигли 56 миллиардов долларов, что более чем в 7 раз превышает внешний государственный долг.

(Перевод: Нубар Кулузаде)