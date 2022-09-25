Азербайджан является важным энергетическим партнером для Европы - посол Польши

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сегодня является важным энергетическим партнером для Европы.

Об этом сказал Trend посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

"Мы надеемся, что очень амбициозные проекты и планы по увеличению поставок азербайджанского газа в Европу будут реализованы в ближайшем будущем в соответствии с недавно подписанным Меморандумом о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС во время визита президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан", - сказал посол.

Он отметил, что сегодня ЕС нуждается в поиске другого энергетического партнера, и, к счастью для Польши, страна уже некоторое время проводит политику уменьшения зависимости от российского газа. Как государство-член ЕС Польша очень надеется, что скоро начнется еще более плодотворное сотрудничество между Европой и Азербайджаном.

"Азербайджан является очевидным партнером в этом отношении, имея Южный газовый коридор (ЮГК), перспективное нефтегазовое месторождение на Каспии и в целом успешное сотрудничество с ЕС", - сказал Поборски.

Посол также выразил надежду на расширение сотрудничества в области "зеленой" энергетики между двумя странами в ближайшем будущем.

"Что касается сотрудничества в области "зеленой" энергетики, то мы пока сотрудничаем не в той степени, в какой хотели бы. Мы обсуждаем большой потенциал в этой области с министерством экономики Азербайджана. Польские компании весьма заинтересованы в этом, и им есть что предложить Азербайджану в данной области", - добавил он.

Twitter: @mariiiakhm