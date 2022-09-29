В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов МСП

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в недавно разработанном законопроекте "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, уполномоченным органом создается единый реестр, в который вносятся соответствующие сведения о субъектах микро-, малого и среднего предпринимательства. Порядок ведения единого реестра и перечень сведений, подлежащих включению в этот реестр, определяются Положением о едином реестре субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства.

Доступ к информации, определенной в соответствии со статьей 5.1 закона, осуществляется в соответствии со статьей 30.5 закона Азербайджанской Республики "Об административном производстве".

Положение о едином реестре субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства утверждается органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

(Перевод: Нубар Кулузаде)