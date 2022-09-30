Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 сентября повысилась на 2,68 доллара относительно предыдущего показателя и составила 92,85 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,64 доллара – до 91,14 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,83 доллара, составив 63,90 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 29 сентября повысилась на 3,52 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 89,81 доллара за баррель.

Официальный курс на 30 сентября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.