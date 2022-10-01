Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
20 сентября
|
1,7
|
26 сентября
|
1,7
|
21 сентября
|
1,7
|
27 сентября
|
1,7
|
22 сентября
|
1,7
|
28 сентября
|
1,7
|
23 сентября
|
1,7
|
29 сентября
|
1,7
|
16 сентября
|
1,7
|
30 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0303 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0449 маната и составил 1,6425 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
19 сентября
|
1,6986
|
26 сентября
|
1,6368
|
20 сентября
|
1,7037
|
27 сентября
|
1,6384
|
21 сентября
|
1,6935
|
28 сентября
|
1,6236
|
22 сентября
|
1,6710
|
29 сентября
|
1,6464
|
23 сентября
|
1,6703
|
30 сентября
|
1,6671
|
Средний курс за неделю
|
1,6874
|
Средний курс за неделю
|
1,6425
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс повысился на 0,0012 маната и составил 0,0293 маната за рубль
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
19 сентября
|
0,0282
|
26 сентября
|
0,0296
|
20 сентября
|
0,0282
|
27 сентября
|
0,0289
|
21 сентября
|
0,0280
|
28 сентября
|
0,0290
|
22 сентября
|
0,0278
|
29 сентября
|
0,0295
|
23 сентября
|
0,0285
|
30 сентября
|
0,0296
|
Средний курс за неделю
|
0,0281
|
Средний курс за неделю
|
0,0293
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0005 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,001 маната и составил 0,0919 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
19 сентября
|
0,0931
|
26 сентября
|
0,0922
|
20 сентября
|
0,0929
|
27 сентября
|
0,0921
|
21 сентября
|
0,0929
|
28 сентября
|
0,0920
|
22 сентября
|
0,0927
|
29 сентября
|
0,0917
|
23 сентября
|
0,0927
|
30 сентября
|
0,0917
|
Средний курс за неделю
|
0,0929
|
Средний курс за неделю
|
0,0919