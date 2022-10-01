Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 20 сентября 1,7 26 сентября 1,7 21 сентября 1,7 27 сентября 1,7 22 сентября 1,7 28 сентября 1,7 23 сентября 1,7 29 сентября 1,7 16 сентября 1,7 30 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0303 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0449 маната и составил 1,6425 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 19 сентября 1,6986 26 сентября 1,6368 20 сентября 1,7037 27 сентября 1,6384 21 сентября 1,6935 28 сентября 1,6236 22 сентября 1,6710 29 сентября 1,6464 23 сентября 1,6703 30 сентября 1,6671 Средний курс за неделю 1,6874 Средний курс за неделю 1,6425

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс повысился на 0,0012 маната и составил 0,0293 маната за рубль

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 19 сентября 0,0282 26 сентября 0,0296 20 сентября 0,0282 27 сентября 0,0289 21 сентября 0,0280 28 сентября 0,0290 22 сентября 0,0278 29 сентября 0,0295 23 сентября 0,0285 30 сентября 0,0296 Средний курс за неделю 0,0281 Средний курс за неделю 0,0293

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0005 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,001 маната и составил 0,0919 маната за турецкую лиру.