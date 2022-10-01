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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 1 октября 2022 10:13 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

20 сентября

1,7

26 сентября

1,7

21 сентября

1,7

27 сентября

1,7

22 сентября

1,7

28 сентября

1,7

23 сентября

1,7

29 сентября

1,7

16 сентября

1,7

30 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0303 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0449 маната и составил 1,6425 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

19 сентября

1,6986

26 сентября

1,6368

20 сентября

1,7037

27 сентября

1,6384

21 сентября

1,6935

28 сентября

1,6236

22 сентября

1,6710

29 сентября

1,6464

23 сентября

1,6703

30 сентября

1,6671

Средний курс за неделю

1,6874

Средний курс за неделю

1,6425

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс повысился на 0,0012 маната и составил 0,0293 маната за рубль

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

19 сентября

0,0282

26 сентября

0,0296

20 сентября

0,0282

27 сентября

0,0289

21 сентября

0,0280

28 сентября

0,0290

22 сентября

0,0278

29 сентября

0,0295

23 сентября

0,0285

30 сентября

0,0296

Средний курс за неделю

0,0281

Средний курс за неделю

0,0293

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0005 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,001 маната и составил 0,0919 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

19 сентября

0,0931

26 сентября

0,0922

20 сентября

0,0929

27 сентября

0,0921

21 сентября

0,0929

28 сентября

0,0920

22 сентября

0,0927

29 сентября

0,0917

23 сентября

0,0927

30 сентября

0,0917

Средний курс за неделю

0,0929

Средний курс за неделю

0,0919
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