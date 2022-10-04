На ярмарке продукции пчеловодства в Баку представлен мед, произведенный в Восточном Зангезуре и Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В этом году на ярмарке продукции пчеловодства представлен мед, произведенный в пчеловодческих хозяйствах, действующих в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах.

Об этом сообщил во вторник Trend руководитель пресс-службы министерства сельского хозяйства Азербайджана Вугар Гусейнов.

По его словам, впервые на ярмарке представлена продукция хозяйств из всех регионов Азербайджана, где занимаются пчеловодством.

«В ярмарке принимают участие 250 пчеловодов из 14 экономических зон, охватывающих 47 районов. Всего на ярмарке было продано 120 тонн продукции, из которых 20 тонн – мед в сотах. В прошлом году в качестве пилотного проекта некоторые пчеловодческие хозяйства были переведены на кяльбаджарские и лачинские пастбища. Впервые в прошлом году мы обеспечили продажу на ярмарке кяльбаджарского и лачинского меда. А в этом году все фермеры из освобожденных от оккупации районов Азербайджана получили возможность перевести свои пчеловодческие хозяйства на пастбища на освобожденных территориях. Всего в этом году на освобожденные территории было обеспечено переселение более 61 тысячи пчелиных семей», - сказал Гусейнов.

Он сказал, что качество выставленной на ярмарку продукции пчеловодства проверено в лаборатории Агентства пищевой безопасности Азербайджана, и отметил, что продажа меда на ярмарке в этом году идет лучше по сравнению с предыдущими годами.

Регистрация на ярмарку осуществляется через сайт bal.kendden.az.

Отметим, что при совместной организации министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана с 1 октября стартовала 22-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства (адрес: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5, рядом со станцией метро"Гянджлик").

Граждане могут посещать ярмарку во все дни с 09:00 до 19:00 до 20 октября.

(Перевод: Фидан Мустафаева)