Госслужба Азербайджана провела мониторинги деятельности девяти хозяйствующих субъектов

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком Азербайджана провела мониторинги деятельности девяти основных хозяйствующих субъектов, которые составляют 80 процентов рынка импорта и продажи рисовой продукции.

Как сообщили во вторник Trend в Госслужбе, это ООО Veysəloğlu, ООО Tamashaee Foods, ООО QİDA XXI, ООО Best-Tarım, фирма "Бабек", ООО Xudafərin-1, ООО Elsaan Group, ООО AL market и ООО Sun Food, входящая в группу компаний Azersun Holding.

В результате детального анализа на основе данных, предоставленных основными импортерами рисового рынка, было установлено, что цены реализации рисовой продукции на рынке формируются исходя из экономических закономерностей и не зафиксировано ситуации, противоречащей требованиям антимонопольного законодательства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)