БАКУ /Trend/ - В Баку подорожала телятина.

Как сообщает в среду Trend, в некоторых пунктах продаж цена одного килограмма телятины с костями возросла с 12 до 13-14 манатов, а без костей - с 13 до 14-15 манатов.

По словам продавцов, основной причиной повышения цен является удорожание кормов.

В ответ на запрос Trend в среду в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики сказали, что цены на продовольственные товары, в том числе мясо, в Азербайджане формируются не на основе регулируемых государством тарифов, а в соответствии с принципами рыночной экономики, на основе спроса и предложения.

Согласно закону "О предпринимательской деятельности" предприниматели свободно устанавливают цены на свою продукцию (работу, услуги). Однако во избежание манипуляций с ценами Государственной службой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком в соответствии с законом реализуются соответствующие меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)