Названы приоритетные направления инвестиций азербайджано-кыргызского фонда (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Совместный Азербайджано-кыргызский фонд развития с бюджетом в 25 миллионов долларов будет осуществлять инвестиции в приоритетные для учредителей проекты в Кыргызстане путем предоставления кредитов и займов.

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.

В ведомстве отметили, что учредители фонда будут принимать участие в капитале и использовании иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории Кыргызстана.

"В частности, они будут принимать участие в следующих секторах: агропромышленный комплекс; сектор водоснабжения; сектор здравоохранения; автомобильная промышленность; наука, исследования и технологии; газопромышленный комплекс; химическая и нефтехимическая промышленность; швейная и текстильная промышленность; обрабатывающая промышленность; горнодобывающая и металлургическая промышленность; транспорт; жилищное строительство; торговля; развитие предпринимательства; энергетический комплекс; развитие инфраструктуры; информационные технологии; развитие туризма", - сказали в министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.

Напомним, что 11 октября в Бишкеке после завершения первого заседания Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов. В частности, было достигнуто соглашение о создании совместного азербайджано-кыргызского фонда. "Соглашение между Правительством Азербайджана и Кабинетом Министров Кыргызстана о создании Азербайджано-кыргызского фонда развития" подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызстана Бакыт Торобаев.