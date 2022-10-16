IFC стремится к поддержке Азербайджана во внедрении ВИЭ - региональный менеджер

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) стремится оказать поддержку Азербайджану в освоении возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сказала Trend в воскресенье региональный менеджер IFC на Южном Кавказе Ивана Фернандес Дуарте.

"Мы стремимся оказать поддержку стране на пути к внедрению возобновляемых источников энергии, которые могут создать новые экономические возможности, с предоставлением как консультационных услуг, так и финансирования для поддержки инвестиций частного сектора в этот сектор", - сказала она.

По словам регионального менеджера IFC, в мире происходят изменения в связи с истощением запасов нефти и газа и значительными колебаниями цен.

"Серьезные изменения в геополитике и энергетических системах по всему региону оказывают влияние на экономику. Ускоренный путь к декарбонизации имеет решающее значение для сохранения конкурентоспособности в мировой экономике, обеспечивая процветающее будущее для поколений азербайджанцев", - отметила Ивана Фернандес Дуарте.

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