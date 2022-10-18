IFC готова поддержать Азербайджан на пути к декарбонизации - Алия Азимова

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) готова поддержать Азербайджан на пути к декарбонизации.

Об этом сказала Trend во вторник представитель IFC в Азербайджане Алия Азимова.

"Глобальное ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии может бросить вызов исторически доминирующей роли углеводородов как основного источника энергии. Диверсификация источников энергии поможет Азербайджану создать новые рабочие места и стимулировать экономический рост", - сказала она.

Как отметила представитель IFC в стране, для этого Азербайджану нужны большие объемы инвестиций, и Азербайджан уже находится на пути привлечения частного сектора.

"Это поможет увеличить финансирование в приоритетных областях, таких как возобновляемые источники энергии, обеспечивая при этом финансовую устойчивость. IFC стремится поддержать Азербайджана на его пути к диверсификации и декарбонизации посредством устойчивых инвестиций в частный сектор", - сказала Азимова.

Новая дорожная карта, разработанная министерством энергетики Азербайджанской Республики, Всемирным банком и IFC, показывает, что Азербайджан обладает потенциалом морской ветроэнергетики к 2040 году в 7 гигаватт при правильном долгосрочном видении, развитии инфраструктуры, инвестициях и политике в этой сфере.

По словам Азимовой, реализация этой первой в своем роде дорожной карты оффшорной ветроэнергетики может превратить страну в центр возобновляемой энергетики, поддерживая стратегию диверсификации энергетических ресурсов страны.

Twitter: @mariiiakhm