В Азербайджане еще ряду субъектов МСБ выданы стартап-сертификаты

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики выдало стартап-сертификаты еще ряду субъектов МСБ.

Таким образом, число субъектов МСБ в Азербайджане, получивших стартап-сертификаты, достигло 74, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

Стартап-сертификаты выданы на проекты онлайн-платформы ООО "Macrocode", облегчающую кодирование, мобильное приложение ООО «Krapp», облегчающее процесс выдачи кредитов кредитным организациям, платформы для онлайн-просмотра национальных фильмов ООО «Metaflix», базы данных ресторана и сервиса электронного меню ООО «Monyo» и онлайн-платформы управления образованием ООО «Tutorlab» и онлайн-платформы мастерских услуг индивидуального предпринимателя Тархана Юсибова.

Напомним, что стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от уплаты налога на прибыль и налога на доходы от инновационной деятельности сроком на три года с даты его получения.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в агентство по вопросу выдачи стартап-сертификатов. С формой заявки и другими необходимыми документами можно ознакомиться по ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi