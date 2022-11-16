В Азербайджане возросло производство электроэнергии из альтернативной энергии - министр

БАКУ /Trend/ - В январе - октябре 2022 года производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе гидростанциями превысило 1,755 миллиарда киловатт-часов.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что этот показатель вырос на 357,9 миллиона киловатт-часов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом за отчетный период ГЭС было выработано 1,463 миллиарда киловатт-часов, ВЭС - 73,4 миллиона киловатт-часов, СЭС – 55 миллионов киловатт-часов, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов (СТБО) - 163,4 миллиона киловатт-часов.

Министр отметил, что доля сектора ВИЭ в общем производстве электроэнергии в Азербайджане за отчетный период составила 7 процентов.

Отметим, что производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 3,8 процента - до 23,748 миллиарда киловатт-часов. На долю экспорта пришлись 2,1 миллиарда киловатт-часов, импорта - 115,7 миллиона киловатт-часов.