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В Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO (ФОТО)

Экономика Материалы 18 ноября 2022 21:39 (UTC +04:00)
В Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 2-5 ноября в Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка Турции и региона MÜSİAD EXPO.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Turkicworld, выставка, проводимая раз в два года Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD), собрала крупные компании оборонной промышленности Турции и до 100 тыс. промышленников, инвесторов и предпринимателей из 124 стран.

В мероприятии, прошедшем в Стамбульском выставочном центре TÜYAP, приняли участие ведущие компании оборонной промышленности Турции.

Особое внимание посетителей выставки привлекли Bayraktar TB2, разработанный Baykar Teknoloji, и бронетранспортер Amazon производства компании BMC.

В ходе выставки было отмечено, что турецкие специалисты, развивая технологию БПЛА, продолжают работу над проектом беспилотного боевого самолета.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO (ФОТО)
В Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO (ФОТО)
В Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO (ФОТО)
В Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO (ФОТО)
В Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO (ФОТО)
В Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO (ФОТО)
В Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO (ФОТО)
В Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO (ФОТО)
В Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO (ФОТО)
В Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO (ФОТО)
В Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO (ФОТО)
В Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO (ФОТО)
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