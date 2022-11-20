ЮНИДО поддержит бизнес в Азербайджане в цифровой трансформации

БАКУ /Trend/ - Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) готова поддержать Азербайджан в реализации инициатив и проектов с приоритетом применения технологий Четвертой промышленной революции (4IR) в национальной экономике.

Как сказал Trend источник в ЮНИДО, проект по развитию инновационной экосистемы и вспомогательной инфраструктуры, финансируемый правительством Словении, уже поспособствовал осуществлению перспективных мероприятий по наращиванию потенциала в Азербайджане.

В рамках этой инициативы ЮНИДО организовала тематические семинары и тренинги по таким темам, как управление инновациями, создание сообществ начинающих предпринимателей и получение необходимой маркировки для доступа на рынок ЕС, а также по укреплению управления бизнесом и лидерства.

"ЮНИДО организовала ознакомительную поездку в Словению для делегации Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана в ноябре 2021 года. Визиты делегации в Словенский институт качества и метрологии и Технологический парк Любляны позволили получить представление о лучших международных практиках в области создания инновационной экосистемы и различных аспектах инновационного предпринимательства. Участники ознакомительной поездки имели возможность обменяться мнениями с ведущими экспертами в промышленности, академических кругах и сообществе стартапов, углубив свое понимание экосистемы стартапов в стране и политики государственной поддержки", - сказал источник.

Для дальнейшего совершенствования технологического обучения в соответствии с 4IR и наращивания инновационного потенциала национальных заинтересованных сторон ЮНИДО разработала четыре тематических модуля по управлению инновациями, бизнес-коучингу, навыкам управления 4IR и цифровым преобразованиям для Центра цифрового образования и обучения (DEIC), созданного ЮНИДО в сотрудничестве с Агентством инноваций и цифрового развития Азербайджана. DEIC предоставляет специализированные курсы по технологиям 4IR, совершенству ведения бизнеса и выходу на рынки ЕС.

Как отметил источник в ЮНИДО, переговоры между ЮНИДО и Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции (C4IR) при министерстве экономики Азербайджана по изучению возможностей сотрудничества в области цифровой экономики и 4IR, включая интеллектуальное развитие промышленного сектора Азербайджана, продолжатся.

"В долгосрочной перспективе проекты ЮНИДО потенциально могут оказать влияние на различные сектора экономики страны. Используя национальный инновационный потенциал и стимулируя применение передовых технологий 4IR, ЮНИДО помогает Азербайджану обеспечить плавный структурный переход к 4IR для достижения большего прогресса за счет инноваций", - сказал источник.

Twitter: @mariiiakhm