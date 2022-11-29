Япония изучает возможности реализации проектов "зеленой" экономики в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Япония изучает возможности для внесения вклада в "зеленую" экономику Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада на мероприятии на тему "Зеленый коридор" и возобновляемая энергия".

"Япония имеет давние партнерские отношения с Азербайджаном в энергетическом секторе. В настоящее время мы изучаем возможности для реализации проектов "зеленой" экономики и декарбонизации, а также производства "зеленого" водорода в Азербайджане", - сказал посол.

Он также отметил, что недавно между правительствами Азербайджана и Японии было достигнуто соглашение о механизме совместного кредитования (Joint Crediting Mechanism).

Joint Crediting Mechanism - это система сотрудничества со странами по сокращению выбросов парниковых газов.

Напомним, что в августе 2022 года Японское агентство международного сотрудничества (JICA) совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатским банком развития (АБР) и Фондом развития Абу-Даби (ADFD) выделили кредит в размере 114,2 миллиона долларов на проект строительства фотоэлектрической (PV) солнечной электростанции в Азербайджане.