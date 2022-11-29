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Азербайджан и Алжир подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере (ФОТО)

Экономика Материалы 29 ноября 2022 16:21 (UTC +04:00)
Азербайджан и Алжир подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Подписан документ о сотрудничестве с Алжиром в области нефти и газа.

Как передает Trend, об этом сообщил во вторник на своей странице в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Документ был подписан министром энергетики Азербайджана на встрече в ходе визита в Алжир с министром энергетики и горнодобывающей промышленности этой страны Мохамедом Аркабом.

В публикации также отмечается, что в свою очередь на встрече с генеральным директором алжирской компании Sonatrach Тауфиком Хаккаром был выражен интерес к опыту Азербайджана и широкому сотрудничеству с SOCAR, а также обсуждены возможности сотрудничества по поставкам энергетической продукции.

Азербайджан и Алжир подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере (ФОТО)
Азербайджан и Алжир подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере (ФОТО)
Азербайджан и Алжир подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере (ФОТО)
Азербайджан и Алжир подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере (ФОТО)
Азербайджан и Алжир подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере (ФОТО)
Азербайджан и Алжир подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере (ФОТО)
Азербайджан и Алжир подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере (ФОТО)
Азербайджан и Алжир подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере (ФОТО)
Азербайджан и Алжир подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере (ФОТО)
Азербайджан и Алжир подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере (ФОТО)
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