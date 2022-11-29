Азербайджан и Алжир подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписан документ о сотрудничестве с Алжиром в области нефти и газа.

Как передает Trend, об этом сообщил во вторник на своей странице в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Документ был подписан министром энергетики Азербайджана на встрече в ходе визита в Алжир с министром энергетики и горнодобывающей промышленности этой страны Мохамедом Аркабом.

В публикации также отмечается, что в свою очередь на встрече с генеральным директором алжирской компании Sonatrach Тауфиком Хаккаром был выражен интерес к опыту Азербайджана и широкому сотрудничеству с SOCAR, а также обсуждены возможности сотрудничества по поставкам энергетической продукции.