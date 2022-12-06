Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого декабря понизилась на 1,34 доллара относительно предыдущего показателя и составила 87,09 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,29 доллара – до 84,21 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,32 доллара, составив 53 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого декабря понизилась на 1,36 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,59 доллара за баррель.

Официальный курс на шестое декабря составляет 1,7 AZN/ 1 USD.