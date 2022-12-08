ЕС выделил Азербайджану €2 млрд

БАКУ /Trend/ - Европейский союз в рамках экономического инвестиционного плана выделил Азербайджану два миллиарда евро.

Об этом сказали в четверг Trend в представительстве Европейского союза в Баку.

По данным источника, инвестиции будут способствовать диверсификации экономики Азербайджана, созданию новых рабочих мест и содействовать инклюзивному развитию сельских районов.

"Учреждение рабочей группы высокого уровня по экономическому и инвестиционному плану является наглядным показателем тесного партнерства ЕС с Азербайджаном. Этот план уже приносит ощутимую пользу населению Азербайджана. В рамках ранее выделенных 90 миллионов евро в стране реализуются крупные инвестиционные проекты, в частности улучшение уличного освещения в Гяндже, создаются альтернативные финансовые источники для малого бизнеса по всей стране. Наша рабочая группа сможет поспособствовать тому, чтобы Азербайджан смог извлечь еще больше выгоды от реализации экономического инвестиционного плана", - сказали в ЕС.

Отметим, что экономический и инвестиционный план является основой политики "Восточного партнерства" ЕС. Эта инициатива также поддерживает стратегию ЕС Global Gateway для создания устойчивых и надежных цифровых, энергетических и транспортных связей по всему миру.