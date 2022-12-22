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Водители из Грузии и Казахстана смогут купить "Зеленые карты" у азербайджанских страховщиков

Экономика Материалы 22 декабря 2022 13:21 (UTC +04:00)
Водители из Грузии и Казахстана смогут купить "Зеленые карты" у азербайджанских страховщиков

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Бюро обязательного страхования Азербайджана достигло соглашения с Международным советом бюро о продаже местными страховыми компаниями "Зеленых карт" водителям транспортных средств, зарегистрированных в Грузии и Казахстане.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на бюро.

Согласно информации, азербайджанское бюро для этого направило официальный запрос в Международный совет бюро.

Согласно договоренности, с первого января 2023 года азербайджанские страховщики будут продавать страховые сертификаты "Зеленая карта" владельцам транспортных средств из указанных стран.

Ожидается, что местные страховые компании получат большую прибыль от данной деятельности, входящей в категорию "экспорт услуг".

Отметим, что "Зеленая карта" в страховой деятельности - это международный договор страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами-участницами соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств.

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