Водители из Грузии и Казахстана смогут купить "Зеленые карты" у азербайджанских страховщиков

БАКУ /Trend/ - Бюро обязательного страхования Азербайджана достигло соглашения с Международным советом бюро о продаже местными страховыми компаниями "Зеленых карт" водителям транспортных средств, зарегистрированных в Грузии и Казахстане.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на бюро.

Согласно информации, азербайджанское бюро для этого направило официальный запрос в Международный совет бюро.

Согласно договоренности, с первого января 2023 года азербайджанские страховщики будут продавать страховые сертификаты "Зеленая карта" владельцам транспортных средств из указанных стран.

Ожидается, что местные страховые компании получат большую прибыль от данной деятельности, входящей в категорию "экспорт услуг".

Отметим, что "Зеленая карта" в страховой деятельности - это международный договор страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами-участницами соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств.