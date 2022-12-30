Поддержка рыночного подхода в определенных секторах поможет достичь "зеленого" роста в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ключевой посыл доклада Всемирного банка "Азербайджан: на пути к "зеленому" росту" заключается в поддержке частных инвестиций в "зеленые" сектора экономики.

Об этом сказала Trend менеджер практики по окружающей среде, природным ресурсам и "голубой экономике" в Департаменте устойчивого развития Европы и Центральной Азии ВБ Ксения Львовская.

По мнению эксперта, этого можно достичь за счет сочетания сильной политики в этой сфере, регулирования, инновационных механизмов финансирования и государственно-частного партнерства.

Поддержка рыночного подхода в секторах, использующих возобновляемые природные ресурсы, таких как сельское хозяйство, управление водными ресурсами, лесное хозяйство, рыболовство и морская культура, будет иметь большое значение для достижения "зеленого" экономического роста, отметила она, добавив, что в то же время эти сектора имеют высокий потенциал для роста числа рабочих мест.

"Зеленая" трансформация - это долгий путь, для этого требуется долгосрочное видение, подкрепленное конкретными стратегиями с краткосрочными, средне- и долгосрочными мерами, и, с точки зрения политических реформ, важно начать их осуществление без промедления. Я думаю, что у Азербайджана существует высокий человеческий, технический и инвестиционный потенциал для успешного осуществления этих реформ", - сказала в завершение эксперт.