Starlink открыла представительство в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала компанию ООО "STARLINK AZERBAIJAN".

Как сообщает в пятницу Trend, компания зарегистрирована по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица 8 Ноября, 15.

Уставный капитал компании составляет 100 долларов, а представителем назначена старший директор по бизнес-операциям Starlink в SpaceX Лорен Эшли Дрейер (Lauren Ashley Dreyer).

Отметим, что Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет.