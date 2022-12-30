Сокращены полномочия Агентства пищевой безопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров внес изменения в документ, регламентирующий случаи, когда расходы на проведение фитосанитарных мероприятий на карантинных территориях осуществляются за счет государственного бюджета.

Как сообщает в пятницу Trend, Агентство пищевой безопасности Азербайджана ежегодно представляет в министерство финансов расчеты соответствующих затрат на выполнение фитосанитарных мероприятий за счет средств государственного бюджета при подготовке проекта государственного бюджета. После проверки расчетов необходимые средства предоставляются в разделе средств, выделенных Агентству пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно изменению, данные полномочия переданы министерству сельского хозяйства и министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана, которые ежегодно при подготовке проекта государственного бюджета будут представлять в министерство финансов соответствующие расчеты расходов на проведение фитосанитарных мероприятий за счет государственного бюджета. Необходимые средства после проверки расчетов будут включаться в раздел средств, выделяемых министерству сельского хозяйства и министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)